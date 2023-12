Julián Álvarez, do Manchester City, conseguiu um grande feito no futebol mundial nesta sexta-feira (22) ao vencer o Fluminense por 2 a 0 na final do Mundial de Clubes da Fifa. O atacante é um dos únicos que já conquistou título em todas grandes competições mundiais: Copa Libertadores, Champions League, Copa do Mundo, e o Mundial de Clubes.