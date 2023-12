Em 2015, Bebe lançou o seu primeiro EP solo "I Don't Wanna Grow Up". No ano seguinte, "I Got You" foi lançado como single principal de seu EP All Your Fault: Pt. 1, que fez muito sucesso, principalmente no Brasil. Em agosto de 2017, seu terceiro EP "All Your Fault: Pt. 2" foi lançado, que gerou o single "Meant to Be". A música, com "I Got You", estão inclusas no seu álbum de estreia lançado em 2018, Expectations.