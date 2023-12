Guardiola também era o treinador do Barcelona de 2011. Diante do Santos de Neymar, Ganso e companhia, o Barça apresentou a sua melhor versão e matou o jogo ainda no primeiro tempo. Messi abriu o placar aos 17 minutos de jogo, Xavi ampliou aos 23 e Fábregas marcou pouco antes do intervalo. Na segunda etapa, o craque argentino anotou o seu segundo gol no duelo para dar números finais à partida.