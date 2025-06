Herói em vitória do Fluminense, Freytes destaca alto nível do Mundial

Nova Jersey (EUA) - O Fluminense venceu o Ulsan HD por 4 a 2, neste sábado (21), pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O confronto foi realizado no MetLife, em Nova Jersey, e marcou a primeira vitória do Tricolor na competição. Os gols da equipe carioca foram marcados por Árias, Nonato, Freytes e Keno, enquanto Jinhyun e Won-sang balançaram as redes para os sul-coreanos.

Os comandados de Renato Gaúcho abriram o placar, mas sofreram a virada. No segundo tempo o Fluminense igualou o confronto e o gol do desempate saiu apenas aos 37 minuto da segunda etapa, com Freytes. Nos acréscimos, Keno completou o placar.

Após o confronto, o autor do terceiro gol falou sobre as dificuldades enfrentadas contra o Ulsan. Freytes valorizou a atuação do adversário, e reforçou o alto nível da competição internacional.

— No momento de fazer o gol, no momento de decidir, eu acho que foi uma partida muito complicada. Eles tiveram suas oportunidades de maneiras diferentes das nossas, mas enfim, acho que esta Copa do Mundo já mostrou bastante que as equipes que vêm de outros continentes também são muito fortes, assim como nós — falou Freytes em entrevista à 'CazéTV'.

Então, seguimos trabalhando e agora temos mais uma partida decisiva. Hoje, eles foram muito fortes. Estamos muito bem, então vamos com tudo para conquistar voos mais altos.

O zagueiro argentino marcou o terceiro gol da equipe carioca na partida (Foto: Franck Fife/ AFP)

Próximo jogo

Com a vitória, o Fluminense assumiu a liderança do Grupo F, com quatro pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund, mas com vantagem no saldo de gols. Na próxima rodada, o time carioca enfrenta o Mamelodi Sundowns, na quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), em Miami. Os sul-africanos somam três pontos e podem ultrapassar o Flu em caso de vitória.