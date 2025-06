O Fluminense venceu o Ulsan, da Coréia do Sul, por 4 a 2, neste sábado (21), no MetLife Stadium, em Nova York, pelo Mundial de Clubes. Após o triunfo tricolor, jornalistas elogiaram a participação do atacante Keno no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

O jogador entrou durante o segundo tempo do confronto. O cronômetro marcava 13 minutos da etapa complementar, e o Tricolor perdia por 2 a 1. A entranda de Keno mexeu com a partida, e rapidamente o Fluminense começou a construir a vitória.

O atacante foi responsável por um gol e uma assistiência no confronto. As participações foram decisivas para o triunfo do clube carioca. Nas redes sociais, jornalistas como Fred Caldeira, André Rizek e Marília Ruiz elogiaram o atacante. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fluminense x Ulsan

A equipe do técnico Renato Gaúcho começou o confronto contra o Ulsan com o domínio da partida. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Arias abriu o placar com um golaço de falta. A felicidade tricolor não durou muito, e o Ulsan, chegou a virar a partida ainda nos 45 minutos inciais.

Na segunda etapa, o Fluminense voltou a ter o domínio da partida e conseguiu com os gols de Nonato, Freytes e Keno a vitória por 4 a 2, no MetLife Stadium, em Nova York. O resultado colocou a equipe carioca na primeira colocação do Grupo F.

continua após a publicidade

O Tricolor volta a campo na quarta-feira (25) para enfrentar o Mamelodi, da Africa do Sul. A partida irá acontecer no Hard Rock Stadium, em Miami.