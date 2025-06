Gol de promessa argentina em Manchester City x Al Ain viraliza

O Manchester City dominou o primeiro tempo contra o Al Ain, neste domingo (22), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. A equipe inglesa foi para o intervalo da partida vencendo por 3 a 0. O segundo gol da equipe de Guardiola foi marcado por Echeverri, joia do futebol argentino, e repercutiu nas redes sociais.

O jovem, de 19 anos, recém-contratado pelos Citizens, marcou um golaço de falta aos 27 minutos do primeiro tempo. O arremate do argentino foi na entrada da pequena área e a precisão no lance foi crucial para impedir a defesa do goleiro adversário.

Não demorou muito para o tento viralizar nas redes sociais. Internautas elogiaram a cobrança do meia e alertaram para a qualidade da nova geração da Argentina, que além de Echeverri, também conta com Mastantuono, que foi adquirido recentemente para o Real Madrid. Veja abaixo a repercussão:

