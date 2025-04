O Real Madrid é um dos grandes favoritos para a conquista do Mundial de Clubes de 2025. Com o elenco estrelado com craques como Vini Jr, Bellingham, Rodrygo e Mbappé, a equipe espanhola também tem um nome forte e decisivo para os últimos títulos do clube no setor defensivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Courtois é um dos melhores goleiros do mundo nas últimas temporadas e tem números impressionantes no Real Madrid, maior campeão do Mundial de Clubes. O belga de 32 anos conquistou 12 títulos pelo clube espanhol em sete anos. Entre as taças, um título da competição organizada pela Fifa.

continua após a publicidade

Courtois celebrando classificação do Real Madrid na Champions League (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Na temporada 2021/22, Courtois conquistou sua primeira taça da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e bateu um recorde na competição. O goleiro fez 59 defesas em 13 jogos e atingiu uma marca inédita para atletas da mesma posição.

Courtois teve uma partida brilhante na decisão contra o Liverpool, fazendo nove defesas. Vinicius Jr. marcou o gol do título, mas o goleiro foi eleito o melhor jogador em campo pela Uefa. O belga superou Keylor Navas, que fez 54 defesas na mesma edição da Champions League.

continua após a publicidade

Confira os jogos do Real Madrid no Mundial

🌏 Real Madrid x Al-Hilal (SAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Real Madrid x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank Of America Stadium

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field