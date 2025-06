Al Ain vence o Wydad Casablanca e leva prêmio milionário na última rodada do Mundial

O Al Ain venceu de virada o Wydad Casablanca por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), pela última rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. Já eliminadas da competição após derrotas para Manchester City e Juventus, as equipes entraram em campo apenas para cumprir tabela. Os gols da partida foram marcados por Mohamed Moufid (WYD), Kodjo Fo Doh Laba (AIN) e Alejandro Romero (AIN).

Apesar da ausência de chances de classificação, a partida valia US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) em premiação oferecida pela FIFA ao vencedor do confronto entre os eliminados. Motivado pelo prêmio, o Al Ain levou a melhor e encerrou sua participação no torneio com uma vitória.

Como foi o jogo entre Wydad Casablanca e Al Ain?

Primeiro tempo

O jogo começou em ritmo intenso, e logo aos quatro minutos o Wydad Casablanca abriu o placar. Após bela enfiada de bola de Nordin Amrabat, Mohamed Moufid avançou pela direita e cruzou na medida para Cassius Mailula, que dominou e finalizou com firmeza para marcar.

A equipe marroquina manteve a pressão nos 15 minutos seguintes, criando boas chances e quase ampliando com Ayoun Boucheta, que acertou a trave em um belo chute de fora da área.

A partir dos 20 minutos, o Al Ain passou a controlar mais a partida, equilibrando as ações e pressionando o Wydad no campo de defesa. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Adis Jašić foi derrubado por Boucheta dentro da área. Inicialmente, o árbitro canadense Drew Fischer mandou o jogo seguir, mas após revisão do VAR, assinalou o pênalti.

Nos minutos finais da etapa inicial, o Wydad voltou a se organizar e retomou o controle da partida, encerrando o primeiro tempo com intensidade e domínio territorial.

Oussama Zemraoui, do Wydad, disputa bola com Soufiane Rahimi, do Al Ain (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Segundo tempo

Assim como na primeira etapa, o segundo tempo começou movimentado. Logo aos cinco minutos, o Al Ain pressionou a saída de bola do Wydad dentro da área, e Matías Palacios conseguiu o desarme. Ele tocou para Alejandro Romero, que bateu colocado no canto e virou a partida para a equipe dos Emirados Árabes.

O lance foi revisado pelo VAR por uma possível falta de Palacios no momento do desarme, mas, após checagem no monitor, o árbitro manteve a decisão de campo e validou o gol. A jogada, no entanto, resultou na lesão do zagueiro Jamal Harkass, que precisou ser substituído.

Após sofrer a virada, o Wydad não conseguiu retomar o domínio da partida como havia feito no início do jogo. Sem força para reagir, a equipe marroquina acabou derrotada e se despediu do Mundial de Clubes sem pontuar.

✅ FICHA TÉCNICA

Wydad Casablanca 1 x 2 Al Ain

Fase de grupos - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Quinta-feira, 26 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Audi Field, em Washington (EUA)

🥅 Gols: Mohamed Moufid (WYD - 4' 1ºT), Kodjo Fo Doh Laba (AIN - 41' 1ºT) e Alejandro Romero (AIN - 52' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Matías Palacios (AIN), Abdoul Traoré (AIN), Selemani Mwalimu (WYD), Nordin Amrabat (WYD) e Ismael Benktib (WYD)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴 Wydad Casablanca (Técnico: Amine Benhachem)

Benabid; Moufid, Ferreira, Harkass (Bart Meijers) e Boutouil; Amrabat, Zemraouiu (Ismail Moutaraji), El Moubarik (Ismael Benktib) e Lorch; Mailula (Selemani Mwalimu) e Omar Al-Somah (Samuel Obeng)

🟣 Al Ain (Técnico: Vladimir Ivic)

Rui Patricio; Zabala, Rabia, Park, Khaleq e Jašić (Al-Baloushi); Traore, Romero (Nassim Chadli), Palacios (Amadu Niang) e Rahimi (Houssine Rahimi); Laba (Yahia Nader)

