Foden brilha na estreia do City no Mundial e encerra jejum: ‘nova temporada, novo eu’

Após uma atuação de destaque na vitória por 2 a 0 do Manchester City sobre o Wydad Casablanca, na estreia do Mundial de Clubes da Fifa 2025, Phil Foden foi eleito o "Superior Player of The Game", prêmio dado ao melhor jogador da partida. O meia marcou o primeiro gol do confronto e ainda deu a assistência para o segundo, anotado por Jérémy Doku.

Revelado pelo próprio City e profissional desde 2017, Foden soma agora 316 partidas, 98 gols e 61 assistências com a camisa azul-celeste. No entanto, o duelo contra o Wydad marcou o fim de um incômodo jejum: ele não balançava as redes há 20 jogos por clube e seleção.

Phil Foden na estreia do Mundial de Clubes da Fifa contra o Wydad Casablanca (Foto: Charly Triballeau/AFP)

- Estou muito feliz, principalmente pela equipe, por começar o torneio com uma vitória - disse o camisa 47 à DAZN - Foi difícil em alguns momentos, por causa do calor. Não estamos acostumados a jogar nessas condições, então tivemos que manter mais a posse, ser mais pacientes.

Além de abrir o placar e dar fim ao jejum, o meia também entrou para a história ao marcar o gol mais rápido da história do Mundial de Clubes.

- A bola sobrou para mim na área e eu consegui finalizar bem. Estou realmente feliz - comentou.

Ao ser questionado sobre a sensação de voltar a marcar após 20 partidas, Foden se disse aliviado e também elogiou Doku, que marcou o segundo gol após receber o passe de Foden:

- Nova temporada, novo eu. Agora é seguir e manter esse nível - disse o jogador - Foi uma finalização incrível. Só vi o replay depois, já fora do campo. Técnica difícil, ele fez parecer fácil.

Importância do torneio e novos reforços

O jogador destacou a importância do Mundial para ganhar ritmo antes da próxima temporada:

- É muito importante, não só para mim, mas para todos os jogadores. Para caras como o Rodri, que estão voltando de lesão, é essencial recuperar a forma em um torneio desse tamanho.

Ao ser perguntado se já conversou com Guardiola sobre sua função na temporada que se inicia, Foden foi direto:

- Ainda não. É cedo. Só quero continuar treinando bem e sendo a melhor versão de mim mesmo.

O Manchester City volta a campo no próximo domingo (22), às 22h (de Brasília), contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, pela segunda rodada do grupo G do Mundial de Clubes.