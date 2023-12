Mais do que isso, o torneio atual também pode ser a 'última chance' que um campeão da Libertadores terá para superar um europeu no campeonato. Isso porque a Fifa colocará em prática a partir de 2025 um novo Mundial de Clubes, com mais equipes - o Fluminense tem presença garantida na competição - que deve dificultar ainda mais a conquista de equipes com menor investimento.