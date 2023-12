- Para a FIFA e a Conmebol não. Nada do que diz respeito à CBF e as suas questões pode ser discutido junto à Justiça comum - sob pena de, em o fazendo, mesmo que não seja a CBF que a tenha procurado, sofrer as consequências do afastamento das atividades promovidas pela Fifa e Conmebol, ou seja, Copa América e Eliminatórias da Copa do Mundo. Por essa razão é que dentro da estrutura do Futebol foram criadas as câmaras de resolução de conflitos, para evitar que a Justiça comum tenha interferência nas questões contratuais - afirmou, Henrique.