Pacotes de viagem para ver o Fluminense no Mundial de Clubes custam até R$ 23 mil

E se o torcedor não quiser fechar pacote?



Outra possibilidade é comprar tudo por conta própria. O principal seria com a passagem de ida e volta entre Rio de Janeiro e Jidá. Em uma busca em sites de venda de passagens, realizada em 12 de dezembro, o voo mais em conta custava R$ 9,2 mil, com duas escalas e 27 horas de viagem até o destino final.



O torcedor que quiser ficar uma semana, entre a semifinal e a possível final, gastará algo próximo de R$ 1 mil apenas com acomodação. Os ingressos não serão um problema: com R$ 200, é possível comprar as entradas para as duas partidas.