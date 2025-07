Pitaco do Guffo: o que esperar das quartas de final do Mundial

Depois de dois dias de abstinência, teremos a volta do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (04/07) com os jogos dos brasileiros pelas quartas-de-final. De um lado, uma chave com as possíveis zebras ao título. Do outro, os gigantes favoritos de sempre. Afinal, o que esperar das quartas de final do Mundial de Clubes?

continua após a publicidade

Antes de projetar o que vem neste final de semana, vale ressaltar o sucesso do Mundial de Clubes com o público brasileiro. O futebol sempre foi nossa maior expressão como cultura e sociedade, e sempre que podemos nos destacar no cenário mundial através dele, isso liga uma usina de energia dentro de cada brasileiro, e nos conecta com uma urgência inexplicável: queremos nos ver no pódio enrolados na nossa bandeira.

Deixaram chegar, agora aguentem

O Real Madrid de Xabi Alonso ainda não tem uma cara muito definida, mas alguém duvida que os merengues já são mega favoritos para o título? Caso o Dortmund consiga eliminar os espanhóis no sábado (05/07), será uma enorme zebra. Impressiona o que Valverde e Tchouaméni fizeram até aqui, Alexander-Arnold parece totalmente adaptado ao time, e os jovens Gonzalo Garcia e Arda Guller estão voando. Isso que Vini Junior, Rodrygo e Mbappé ainda não pegaram no tranco. Deixaram o Real Madrid chegar até aqui, agora aguentem.

continua após a publicidade

Mesmo assim, ainda acredito que o Bayern de Munique é o grande favorito ao título. Por ter um time muito entrosado, por ter um elenco capaz de diferentes estratégias na partida, pela raiva da eliminação precoce na Champions e pelo futebol que caras como Olise, Kane, Goretzka e Gnabry estão jogando. O PSG é um timaço, o melhor do mundo na atualidade, mas talvez a corda esticada desde a Champions não se sustente contra a competitividade bávara. Com certeza, será o melhor jogo dessa fase.

Queremos acender a usina da brasilidade

Se engana quem pensa que enfrentar o Al Hilal é mais tranquilo que se fosse o Manchester City. Contra o time de Guardiola, a derrota seria inevitável. Seria um jogo mais fácil de ser encarado. Agora, o Fluminense tem chance de passar. E isso gera uma responsabilidade que deixa tudo mais difícil. Os dados apontam um equilíbrio e um leve favoritismo para que o Fluminense vença ou leve o jogo pros pênaltis. Claro, isso se jogar com o foco que o trouxe até aqui, a eficiência defensiva e conseguir segurar o ímpeto ofensivo do Al Hilal. Mas enxergar o Flu na semi não é nenhum absurdo.

continua após a publicidade

Já o Palmeiras terá um jogo muito mais complicado contra o Chelsea. Não que o time de Londres seja uma máquina de fazer gols, mas é um time jovem, com muita intensidade física e capacidade de “aguentar o tranco". Ou seja, o Palmeiras vai precisar criar através da posse, pois se quiser jogar apenas de forma mais reativa, pode não ser uma boa ideia.

Estêvão pode fazer seu último jogo pelo Palmeiras Foto: Fabio Giannelli/AGIF

E aí surge um problema: o Verdão converteu apenas 16% das chances criadas nesse Mundial, contra 30% do Chelsea. E frente a um adversário tão difícil, vai precisar ser mais eficiente na hora de marcar gols. O que esperar das quartas de final do Mundial de Clubes? Se o Palmeiras conseguir melhorar ofensivamente e o Fluminense repetir a atuação das oitavas, quem sabe teremos a tão sonhada semifinal que acenda nossa usina interna de brasilidade?