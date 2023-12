- A Copa Rio foi um torneio internacional entre os maiores clubes da América do Sul e da Europa à época. As duas edições ocorreram propositadamente logo após a Copa do Mundo de 1950, no Brasil, quando a traumática derrota para o Uruguai poderia abalar o apelo ao futebol no país. Ciente disso, a Fifa estimulou a competição, e ela foi um torneio para tudo o que passamos a ver depois, inclusive a Champions League, até porque a Uefa nem existia no início dos anos 1950.