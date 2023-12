- Vi um time extremamente organizado. Assistimos sete jogos do Al Ahly e sete jogos do Ittihad. O jogo do estádio foi só mais um. Eles têm uma base muito forte, é um time que mexe pouco. O jeito de jogar é muito consistente, com jogadores muito bons e um time popular do Egito. É um time que chega com todo o mérito e tem todo o nosso respeito.