Além do jogo com o Al Ahly, o Tricolor tem mais uma partida garantida no calendário que será disputada no dia 22 de dezembro, embora ainda não tenha a certeza se será a final ou a disputa do 3º lugar. De qualquer forma, são dois jogos que o camisa 14 tem para marcar, no mínimo, três gols e se apresentar para o mundo do futebol como a máquina de balançar as redes que os sul-americanos já conhecem.