Ex-Fluminense aponta os dois brasileiros que devem ir mais longe no Mundial

O confronto entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa 2025, carrega uma conexão histórica rara entre as duas equipes. Ela passa por Fábio Costa, ex-meia revelado nas Laranjeiras e primeiro jogador brasileiro a defender o clube sul-africano, em 2006. Hoje, aos 48 anos, ele acompanha de perto o crescimento do Sundowns no cenário continental — clube que ajudou a pavimentar o caminho para atletas estrangeiros na África do Sul.

continua após a publicidade

Entrevista completa de Fábio Costa, ex-Fluminense e Mamelodi

➡️Ex-Fluminense e Mamelodi Sundowns analisa confronto decisivo no Mundial

Revelado nas categorias de base do Fluminense e promovido ao time profissional em 1998, Fábio foi treinado por nomes como Edinho e Carlos Alberto Parreira. Depois de passagens pelo futebol árabe e russo, aceitou o convite para atuar no Mamelodi, que à época começava a se reestruturar após ser adquirido pelo magnata Patrice Motsepe, atual presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Fábio Costa em apresentação do Mamelodi Sundowns (Foto: Arquivo pessoal)

Em entrevista ao Lance!, Fábio Costa analisou o desempenho dos clubes brasileiros no Mundial até aqui:

— Eu tenho acompanhado. A gente já esperava que os brasileiros representassem bem o país, e estão fazendo isso — comentou.

➡️ Joel Santana revela ponto fraco do Mamelodi e dá a receita para o Fluminense vencer

Sobre o momento atual do Fluminense no torneio, Fábio mostrou confiança de que o clube do coração seguirá adiante:

— O Fluminense tem que pensar sempre grande. Já passou o tempo de pensar pequeno, e acho que isso já está sendo feito. Para mim, Fluminense e Borussia Dortmund passam de fase, mesmo com o Mamelodi sendo um bom time.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de evitar previsões definitivas, ele vê potencial no Tricolor para sonhar alto:

— É difícil cravar até onde o Fluminense pode ir, mas acho que vai beliscar uma semifinal. Depende do chaveamento e de como vai ser o desempenho nas próximas fases. Se repetir o que fez contra o Borussia, pode ir bem longe. A gente torce para que chegue na final.

continua após a publicidade

🏆 Fluminense e Palmeiras: os brasileiros com maior alcance

Questionado sobre qual equipe brasileira pode chegar mais longe na competição, Fábio não titubeou:

— Mesmo tirando o lado torcedor, acho que Fluminense e Palmeiras são os dois que têm mais chances. Se possível, que o Fluminense vá até a final. É o que a gente espera.

➡️ Grupo F do Mundial: Pendurados de Fluminense, Mamelodi e Borussia para a última rodada

O ex-meia também fez menção ao Botafogo, que surpreendeu em um grupo difícil, e reconheceu a força de Flamengo e Palmeiras, mas reiterou sua confiança na equipe tricolor.

Fluminense e Mamelodi Sundowns se enfrentam nesta no Hard Rock Stadium, em Miami, e o time brasileiro precisa apenas de um empate para avançar às oitavas. O Mamelodi, por outro lado, precisa vencer. Seja qual for o resultado, será um encontro simbólico para Fábio Costa, que ajudou a construir a história dos dois lados.