Espérance mantém sonho pela classificação contra o Chelsea

Com a vitória por 1 a 0, contra o Los Angeles FC, a equipe do Espérance manteve aceso o sonho da classificação para a próxima fase do Mundial de Clubes. A equipe define seu futuro contra o Chelsea, na próxima terça-feira (24), às 22h, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Com 3 pontos cada, apenas a vitória interessa aos tunisianos, os ingleses avançam com um empate por levarem a melhor no saldo de gols (0 a -1).

Um resultado mais consistente contra o Los Angeles FC era muito importante para o Espérance. Após o gol marcado pelo atacante Belaili, a equipe emplacou uma série de oportunidades desperdiçadas, incluindo uma bola no travessão.

No clube desde 2023, Yan Sasse tem uma grande identificação com a torcida tunisiana. Camisa 10 da equipe, o brasileiro disputou 72 partidas, marcou 21 gols e três assistências, além de ser o atual campeão tunisiano. Na partida contra o Los Angeles, o meia entrou na segunda etapa e foi um dos destaques da partida.

Apesar de agredir com mais perigo, o Espérance correu o risco de jogar tudo por água abaixo. Por volta dos 54 minutos do segundo tempo, o LA FC teve um pênalti assinalado e o atacante Denis Bouanga acabou parando na defesa do goleiro Ben Said.

Espérance e Los Angeles FC em ação pelo Mundial de Clubes (Foto: )

Chelsea pelo caminho

O desafio agora é ainda maior. Considerados favoritos no Grupo D, o Chelsea ocupa a 2ª colocação com três pontos conquistados. Os ingleses venceram o Los Angeles FC na estreia, sofreram a virada para o Flamengo na última rodada e decidem a classificação contra o Espérance.

O atacante português Pedro Neto é o artilheiro da equipe na competição, autor de dois dos três gols ingleses neste Mundial. Após a partida contra o Flamengo, o atacante falou com o canal oficial do clube e disse que a equipe precisa trabalhar ainda mais duro se quiser dar o próximo passo.

➡️Após derrota para o Flamengo, artilheiro do Chelsea alerta: ‘Ter responsabilidade’

— Quando falo, é sempre como um time, não como indivíduos. Então, falo como um time. Temos, como eu disse, que dar o próximo passo se quisermos conquistar coisas mais importantes. E é isso que temos que fazer, temos que trabalhar ainda mais duro — completou o artilheiro do Chelsea depois de derrota para o Flamengo.

Pedro Neto marca diante do Flamengo (Foto: Charly Triballeau/AFP)

O Espérance aposta todas suas fichas para o confronto decisivo na próxima terça-feira e aposta na experiência de Yousef Belaili. Autor do gol que garantiu a esperança da equipe nesta última rodada, o atacante de 33 anos acumula 40 gols e 53 assistências, em 140 jogos pelos tunisianos.