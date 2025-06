Durante o primeiro tempo da partida entre Inter de Milão e Fluminense, válida pelo Mundial de Clubes, uma cena inusitada envolvendo o técnico Renato Gaúcho chamou a atenção. O treinador do clube carioca acabou interferindo na retomada do jogo ao atrapalhar uma cobrança de lateral da equipe italiana. O confronto é válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O lance polêmico aconteceu aos 49 minutos. O árbitro Iván Barton, de El Salvador, puniu Renato com um cartão amarelo pela atitude. A ação ocorreu próximo à linha lateral, quando o treinador chutou a bola para longe, retardando a cobrança do lateral da Inter.

No entanto, a conduta poderia ter sido punida de forma mais severa. Desde 2019, uma atualização da International Football Association Board (IFAB) prevê que atrasar deliberadamente o reinício da partida do time adversário — como agarrar ou chutar a bola, ou obstruir o adversário — deve ser penalizado com cartão vermelho.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense (Foto: François Nel / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Regras que estabelecem cartão vermelho:

1 – atrasar de forma deliberada a retomada do jogo por parte do adversário, como agarrar a bola, chutar para longe ou impedir a movimentação do oponente

2 – sair intencionalmente da área técnica para:

a) contestar ou reclamar das decisões da arbitragem

b) adotar uma postura provocativa ou conflituosa fora da sua área

3 – invadir a área técnica do time adversário de maneira agressiva e com intuito de confronto

4 – lançar ou chutar propositalmente um objeto em direção ao campo de jogo

5 – entrar no gramado com a intenção de:

a) – confrontar a arbitragem, seja durante o jogo, no intervalo ou após o apito final

b) – interferir diretamente na partida, em um jogador adversário ou na equipe de arbitragem

6 – acessar indevidamente a sala de operação do VAR

7 – agir com agressividade, como cuspir ou morder, contra jogadores, reservas, membros das comissões técnicas, árbitros, torcedores ou demais envolvidos no evento, como gandulas, seguranças ou delegados

8 – receber dois cartões amarelos durante a mesma partida

9 – utilizar gestos ou linguagem ofensiva, abusiva ou insultuosa

10 – fazer uso de equipamentos eletrônicos ou de comunicação não autorizados e/ou adotar condutas impróprias associadas ao uso desses dispositivos

11 – envolver-se em ações consideradas como conduta violenta

Inter de Milão x Fluminense

Em campo, o Tricolor foi para o intervalo com a vantagem no placar. German Cano foi o responsável por colocar o Fluminense momentâneamente na liderança. O gol aconteceu logo aos dois minutos da partida. Na jogada, Martinelli ganhou importante dividida com De Vrij e passou para John Arias, que se encontrava livre na ponta direita. O colombiano levou a bola até a linha de fundo e cruzou para Cano, que de cabeça balançou as redes.