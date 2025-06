A vitória do River Plate por 3 a 1 sobre o Urawa Reds na estreia do Mundial de Clubes também trouxe problemas. A equipe argentina tem dois problemas para o Mundial: o atacante Sebastián Driussi sofreu uma lesão grave e está fora do torneio, enquanto o experiente volante Enzo Pérez sentiu um problema muscular e virou dúvida para a sequência.

Driussi fora do Mundial

A baixa mais grave é a de Driussi. O atacante se machucou justamente no lance em que marcou o segundo gol do River na partida. Ao disputar a bola com o goleiro, ele caiu no gramado com fortes dores no tornozelo e pediu atendimento médico imediatamente, sem conseguir comemorar. O clube informou que o jogador teve uma "entorse severa no ligamento interno do tornozelo esquerdo" e ficará afastado por um a dois meses, cortando-o do restante da competição. O colombiano Miguel Borja, conhecido no futebol brasileiro, entrou em seu lugar.

Divulgação/River Plate

A dúvida sobre Enzo Pérez

O outro problema é com o experiente Enzo Pérez, de 39 anos. O volante foi substituído no intervalo da partida de estreia. Após o jogo, o técnico Marcelo Gallardo confirmou que a troca foi por um problema físico. "Tivemos um probleminha com o Enzo. Uma sobrecarga muscular. Esperemos que não seja nada grave", disse o treinador.

O próprio jogador explicou o que sentiu: - Senti cãibra nas duas pernas, nos tibiais. Então não me sentia bem para continuar jogando e, ao não estar bem, você tem que ser companheiro com quem está fora, para que entre outro companheiro que vai estar 100% - afirmou Pérez. A presença do volante no próximo jogo ainda é uma possibilidade, mas ele será reavaliado.

Próximo desafio do River Plate no Mundial

Com os desfalques, o River Plate se prepara para o seu próximo confronto, que pode garantir a classificação antecipada para o mata-mata. A equipe enfrenta o Monterrey, do México, no sábado (21), às 22h (de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Los Angeles.

