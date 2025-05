O Real Madrid estreia no Mundial de Clubes contra o Al-Hilal no dia 18 de junho. Em entrevista para o jornal Marca, da Espanha, Jude Bellingham e Dani Carvajal comentaram sobre a expectativa do clube para a competição.

Bellingham projeta atmosfera diferente no Mundial

Bellingham comemora gol do Real Madrid contra a Atalanta (Foto: Marco Bertorello/AFP)

— Acho que todos os nossos jogos serão brilhantes porque temos torcedores no mundo todo. Os outros clubes obviamente trarão uma enorme base de fãs também. E como eu disse, isso torna a experiência ainda mais bonita porque você está jogando em ambientes diferentes. Sul-americanos e asiáticos diferem dos europeus na maneira como criam a atmosfera. Então, estou realmente ansioso por isso — disse Bellingham.

Bellingham também comentou sobre o fato de ser o primeiro Mundial com esse formato e o quão importante seria ser o primeiro a vencê-lo. — Temos a oportunidade de conquistar um título diferente, de verdade. Acho que essa é a verdade: tentar ser o primeiro clube a conquistá-lo. Obviamente, o Real Madrid merece esse tipo de reconhecimento. — completou o inglês.

Carvajal diz que vê semelhanças com a Copa do Mundo de seleções

Thomas COEX / AFP

— Bem, acho que vai ser ótimo. Imagino que será parecido com uma Copa do Mundo da FIFA com as seleções, porque o país inteiro vivenciará o torneio com muita intensidade. Acho que vai ser um sucesso enorme — disse o lateral

Carvajal também comentou sobre a expectativa de enfrentar times de outros lugares — Combina diferentes estilos de jogo, ligas e continentes, é isso que o torna tão especial. Já jogamos contra o Pachuca e o Salzburg nesta temporada, então temos alguma experiência jogando contra eles. Estamos realmente ansiosos para o dia 18 de junho, para nossa primeira partida contra o Al-Hilal — completou Carvajal.

