O Auckland City empatou em 1 x 1 com o Boca Juniors na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Christian Gray, autor do gol do time neozelandês e professor em uma escola na Nova Zelândia, apareceu comemorando o resultado em um bar nos Estados Unidos.

Em um vídeo publicado no "X" - antigo Twitter -, o zagueiro aparece imitando o gesto da cabeçada do lance do gol contra o Boca Juniors.

O zagueiro e educador foi eleito o craque da partida em votação popular. Na entrevista pós-jogo, Christian falou o que espera quando voltar para as aulas na Nova Zelândia.

— Eu tenho algumas tarefas que posterguei no último mês e é o que vou fazer quando voltar para lá. Ainda bem que temos as férias escolares —

Christian Gray, zagueiro do Auckland City, com prêmio de melhor em campo (Foto: Reprodução / Fifa)

Com o desejo e o talento para lecionar, Christian Gray também tem a vocação para o esporte no DNA. O zagueiro é filho de Rodger Gray, ex-capitão da seleção da Nova Zelândia e atual responsável pela segurança do clube, e de Sandra Gray, ex-jogadora da seleção neozelandesa de netball.

Christian Grey não é o único no Auckland City que precisa dividir a carreira de jogador com outras profissões. O time neozelandês é amador e não oferece um salário aos jogadores, mas sim uma ajuda de custo. Dessa forma, vários atletas precisaram pedir licença em seus empregos para participar da competição.

