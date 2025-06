NOVA YORK (EUA) - Destaque do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na última sexta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, o atacante Bruno Henrique aproveitou a folga dada pela comissão técnica rubro-negra e viajou para Nova York, que fica a cerca de 2h30 de Atlantic City, cidade onde a delegação está concentrada na primeira fase do torneio.

Bruno Henrique aproveita a folga com a família na Time Square, em Nova York (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Bruno Henrique foi flagrado na Time Square, famoso ponto turístico de Nova York, curtindo o dia com a família. O atacante topou posar para algumas fotos para a reportagem do Lance!. O jogador também foi muito assediado por torcedores brasileiros que estavam circulando pelo local.

Ao ser questionado sobre o momento, o jogador usou poucas palavras.

- Estou muito feliz com o momento - limitou-se a falar para a reportagem.

No triunfo sobre o Chelsea, Bruno Henrique marcou o gol de empate e deu a assistência para Danilo virar o marcados para a equipe. Por conta da boa atuação, o atacante foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador da partida.

Os jogadores do Flamengo estão de folga até domingo (22). A reapresentação dos atletas na concentração em Atlantic City está marcada para a hora do almoço. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (24), em Orlando, para enfrentar o Los Angeles FC, pela última rodada da fase de grupos. A equipe já está garantida nas oitavas de final do Mundial de Clubes e com a primeira colocação na chave garantida.

