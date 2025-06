A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira (19), em Pasadena, nos Estados Unidos, encerrou um jejum de 13 anos do futebol sul-americano em confrontos contra times da Europa. O número é um sinal de sorte para os alvinegros e parece ter se transformado também em uma sina positiva para a América do Sul.

continua após a publicidade

➡️Botafogo faz história e vence o PSG no Mundial de Clubes

A última vitória de um time sul-americano sobre um europeu havia acontecido em 2012, quando o Corinthians venceu o Chelsea por 1 a 0, com um gol de Paolo Guerrero, e conquistou o título intercontinental daquele ano. De lá para cá, foram nove confrontos, incluindo os três da atual edição do Mundial de Clubes.

Assim como em vitórias anteriores, o Botafogo jogou por uma bola. Nos últimos triunfos brasileiros, Corinththians, em 2012, Internacional, em 2006, e São Paulo, em 2005, um gol um bom posicionamento defensivo garantiram a conquista intercontinental.

continua após a publicidade

- Para mim, enquanto treinador deste clube, cada vez que se ganham um jogo, eu sei que eles ficam felizes, mas depois há jogos especiais, mesmo que não ganhemos mais do que três pontos e que nem sequer qualificados estamos, temos que ter os pés bem fincados no chão. Mas obviamente a nossa torcida hoje está muito orgulhosa. Isso para mim é histórico. Cada vez que eles ficam orgulhosos com o trabalho destes jogadores, para mim é histórico. - disse o técnico Renato Paiva.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Confira os confrontos abaixo:

2012 - Corinthians 1 x 0 Chelsea

2014 - San Lorenzo 0 x 2 Real Madrid

2015 - River Plate 0 x 3 Barcelona

2017 - Grêmio 0 x 1 Real Madrid

2019 - Flamengo 0 x 1 Liverpool

2021 - Palmeiras 1 x 2 Chelsea

2023 - Fluminense 0 x 4 Manchester City

2025 - Palmeiras 0 x 0 Porto

2025 - Boca Juniors 2 x 2 Benfica

2025 - Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

continua após a publicidade