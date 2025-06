O Boca Juniors protagonizou um dos grandes vexames do Mundial de Clubes. Precisando de uma vitória para sonhar com a classificação, a equipe argentina apenas empatou por 1 a 1 com o amador Auckland City, nesta terça-feira (24), no Geodis Park, e foi eliminada na última rodada do Grupo C da competição. O resultado garantiu Benfica e Bayern de Munique para o mata-mata. Assista abaixo aos melhores momentos:

Como foi o jogo entre Boca Juniors e Auckland?

Apesar do enorme favoritismo, quem assustou primeiro foi o Auckland City, que obrigou o goleiro Marchesín a fazer uma grande defesa logo aos cinco minutos. Aos poucos, o Boca assumiu o controle da partida e abriu o placar em um lance de sorte: aos 26, após cobrança de escanteio, o zagueiro Di Lollo cabeceou na trave, e a bola rebateu nas costas do goleiro Garrow antes de entrar. Depois do gol, o time argentino pressionou em busca do segundo, mas o primeiro tempo terminou em 1 a 0.

Na segunda etapa, o que parecia improvável aconteceu. Também em um escanteio, Christian Gray, zagueiro que também é professor em formação, subiu livre e testou no canto de Marchesín para empatar a partida. Pouco depois, aos 12 minutos, o jogo foi paralisado por cerca de uma hora devido a condições climáticas adversas em Nashville. Durante a pausa, a notícia da vitória do Benfica sobre o Bayern de Munique no outro jogo do grupo selou a eliminação do Boca antes mesmo do apito final.

Com a equipe já sem chances de classificação, o jogo se arrastou em seus minutos finais. O Boca pressionou de forma desorganizada, parando na falta de inspiração de seu ataque e na boa atuação do goleiro Garrow. O apito final confirmou o feito histórico do Auckland City: o único clube amador da competição conquistou seu único ponto justamente contra o gigante argentino, após ter sofrido 16 gols nos dois primeiros jogos (10 a 0 para o Bayern e 6 a 0 para o Benfica). Como um dado curioso, a equipe da Nova Zelândia encerrou sua participação sem receber um único cartão amarelo em toda a fase de grupos.

Grey comemora gol do Auckland City (Foto: ALEX GRIMM / Getty Images via AFP)

