Narrador da Globo brinca com ausência de jogador em Manchester City x Al Ain

Manchester City e Al Ain entram em campo, neste domingo (22), às 22h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Antes do apito inicial da partida, o narrador Dandan, do Sportv, brincou com a ausência de um jogador da equipe inglesa para o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

Para a partida, o técnico Pep Guardiola irá poupar o atacante Doku. Nas redes sociais, o narrador dos canais Globo agradeceu, em tom irônico, o treinador espanhol pelo gesto. A brincadeira aconteceu por conta da pronuncia do nome do atacante.

- Obrigado, Guardiola! Vai poupar o Doku no dia em que eu vou narrar o City - publicou o narrador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Manchester City x Al Ain

O confronto entre as equipes é válido pela segunda rodada do Grupo G. Até o momento, os Citizens se encontram na segunda colocação com três pontos somados. A Juventus lidera a chave com seis pontos. Wyadad Casablanca e Al Ain ainda não somaram pontos na classificação.

continua após a publicidade

Para alcançar a liderança, a equipe do técnico Guardiola precisa vencer por goleada o clube dos Emirados Árabes neste domingo (22), às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos. O triunfo precisa ser de pelos menos sete gols de diferença.