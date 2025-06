O comediante alvinegro Mauricio Meirelles causou muita agitação na web após publicar imagens do rapper norte-americano Snoop Dogg vestindo a camisa do Botafogo. Acontece que as imagens não passavam de uma pegadinha. Neste sábado (21), o comediante usou suas redes para revelar que, na verdade, se tratava de um sósia do cantor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Sósias de Johnny Depp e Snoop Dogg com a camisa do Botafogo (Foot: Reprodução)

O que vem por aí para o Botafogo?

Com o gol de Igor Jesus que garantiu a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, o Alvinegro fica muito próximo da classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

A próxima partida do Alvinegro será na segunda-feira (23), contra o Atlético de Madrid, também no Rose Bowl. A equipe comandada por Renato Paiva precisa de um empate para garantir a vaga no mata-mata do Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Renato Paiva supera desconfiança e cresce com o Botafogo no Mundial