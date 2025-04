Zverev vence e garante classificação para final do ATP 500 de Munique

Depois de quase três meses, o tenista alemão, Alexander Zverev, retorna a uma final do circuito ATP. Neste sábado (19), o terceiro no ranking mundial garantiu vaga na decisão do torneio 500 de Munique, na Alemanha. Sascha, como é conhecido, superou a surpresa do torneio, o húngaro Fabian Maroszan, 77º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/3) 6/3 após 1h31min de duelo. O evento é disputado no saibro e tem premiação de 2,5 milhões de euros.

De complicado apenas o primeiro set decidido no tie-break, resolvido nos detalhes. Na sequência, o tenista da casa fez valer o favoritismo dominando as ações. Zverev atinge sua 38ª final na carreira e buscará o 24º troféu, o primeiro do ano. Após o resultado no Austrália Open ele entrou em viés de baixa, sem passar de nenhuma quartas de final, com derrotas surpreendentes como a do Rio Open.

Zverev busca mais um título

A grande decisão do ATP 500 de Munique acontece neste domingo (20). Sascha encara o americano Ben Shelton, 15º no ranking. Os dois se encontraram apenas uma vez no piso duro do Masters 1000 de Cincinnati em 2024, nos Estados Unidos, com triunfo do europeu.

Shelton vem de título há duas semanas no saibro de Houston, nos Estados Unidos, seu primeiro triunfo no piso lento. Zverev tem no currículo o vice de Roland Garros ano passado.