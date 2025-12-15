Stephen Curry bate dois recordes de Jordan na NBA em uma semana; confira

Após quebrar uma marca de Michael Jordan na semana passada, Stephen Curry o superou novamente, tornando-se o jogador com mais jogos de 40 ou mais pontos na história da NBA após completar 30 anos de idade.

Stephen Curry, camisa 30 do Golden State Warriors, avança para a cesta durante o jogo contra o Portland Trail Blazers (Foto: Cameron Browne/NBAE via Getty Images/AFP)

Curry, que há pouco tempo havia superado a marca de Jordan de mais jogos seguidos com 30 ou mais pontos para atletas com mais de 30 anos, agora estabelece um novo e impressionante recorde de longevidade e excelência ofensiva. A consistência de Curry em marcar em alto volume, mesmo avançando na idade, é uma prova de sua dedicação e do impacto revolucionário de seu estilo de jogo.

Jogadores com mais jogos de 40 pontos ou mais na NBA após os 30 anos (Foto: Reprodução)

Apesar da derrota, Curry segue fazendo história na maior liga de basquete do mundo. Enquanto a maioria dos atletas começa a ver seu desempenho cair após os 30 anos, Curry parece encontrar uma segunda juventude. Sua capacidade de acertar arremessos de três, muitas vezes de distâncias absurdas, o torna uma ameaça constante. Jordan, embora dominante nesta fase da carreira, tinha um jogo mais focado na área pintada e na meia distância.

Para os fãs do Warriors e da NBA, o recorde é uma celebração da fase atual de um dos maiores jogadores da história da franquia e da liga. O feito não apenas reforça o seu status como o maior arremessador de todos os tempos, mas também o coloca no topo da elite de cestinhas, lado a lado com o maior de todos, Michael Jordan.