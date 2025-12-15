Neste ano, o Campinas disputa o Mundial de Clubes masculino de vôlei pela segunda vez na sua história. A primeira foi em 2022, quando ficou na última posição do Grupo A. Para a atual edição, a equipe foi convidada como anfitriã, já que Belém (PA) não possui um time local. Em busca de melhorar seu histórico no torneio, que acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, o Campinas tem no saque sua principal aposta.

continua após a publicidade

➡️ Confira como os principais times chegam ao Mundial de Clubes masculino de vôlei

➡️ Mundial de clubes masculino de vôlei: tabela e onde assistir Cruzeiro, Praia e Campinas

Em jogo válido pela oitava rodada da Superliga, no início de dezembro, o Campinas teve o saque como o fundamento essencial da vitória por 3 sets a 0 (25/20, 25/16, e 25/18) sobre o Suzano. Na partida, a equipe marcou 14 aces. Este foi o maior número de pontos de saque do time desde 2017.

Naquele ano, o Campinas havia feito 13 aces em uma partida contra o Taubaté. Em 2018, repetiu esta estatística, em jogo contra o Canoas, em 2018. Porém, o detalhe é que ambos os confrontos terminaram após cinco sets.

continua após a publicidade

Campinas na Superliga 25/26 (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Equipe aposta na eficiência de seus jogadores no saque

Nas estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o Campinas tem dois jogadores no Top-10 de melhores sacadores da Superliga Masculina. O central Judson é o segundo colocado, com 40,9% de eficiência. Já Adriano, ponteiro, tem 34,2% e aparece na sexta posição.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Estreia do Campinas no Mundial de Clubes masculino de vôlei

O Campinas e o Warta Zawiercie, da Polônia, se enfrentam nesta terça-feira (16), às 20h30 (de Brasília), no Mangueirinho, em Belém, no Pará, pela fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. A partida tem transmissão da CazéTv (Youtube) e da VBTV (streaming).