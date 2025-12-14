Após vice no Mundial de Clubes, Gabi pede 'consistência' ao Conegliano

Apesar da massiva torcida no Mundial de Clubes, o Conegliano acabou superado por 3 sets a 1 na final contra o Scandicci e ficou com o vice-campeonato. Capitã da seleção brasileira, a ponteira Gabi Guimarães destacou os aprendizados da competição e lançou um alerta para a sequência da equipe na temporada.

Em outubro, o Conegliano perdeu a decisão da Supercopa de Vôlei para o Milano de Egonu, ocasião que marcou a primeira derrota da equipe em uma final na Itália em seis anos. O Scandicci, algoz deste domingo (14), havia sido o adversário na conquista da Champions League na temporada 2024/2025.

— Fico triste de não conseguir sair daqui com essa medalha de ouro, mas fica um aprendizado muito grande pra gente, é o segundo torneio importante que a gente perde. Que a gente consiga se reerguer e entender que ainda falta muito, pelo nível que tem hoje o voleibol mundial, a gente precisa correr muito atrás, a gente precisa ser mais consistente - analisou.

Utilizando a frustração como combustível, Gabi garantiu que está 100% focada na sequência com o clube italiano e quer encerrar a temporada com três títulos.

— A temporada vai até maio, ainda tem Champions League, tem Italiano... E a gente quer ganhar. Nosso time é acostumado a ganhar, acostumado com a pressão, e essas duas perdas vão nos fazer crescer bastante e agora o foco é no clube, seleção só mais pra frente - projetou.

Título foi decidido em clássico italiano (Foto: Ju Pastoriza/ Fotojump)

Gabi é eleita melhor ponteira da competição

Segunda maior pontuadora do Conegliano na final, atrás apenas de Isabelle Haak, Gabi contribuiu com 19 pontos no jogo deste domingo (14). Ela também foi eleita para a seleção do campeonato como uma das melhores ponteiras, ao lado de Skinner, do Scandicci. Outras duas brasileiras integraram a lista: Adenizia, do Praia Clube, foi escolhida como melhor central, enquanto Camila Brait, do Osasco, foi a melhor líbero.

