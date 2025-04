Zé Roberto avalia final da Superliga feminina e diz: ‘Que vença o melhor’

Osasco e Bauru decidem o campeão da Superliga feminina 2025 neste domingo (4) no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O técnico da Seleção Brasileira de vôlei, Zé Roberto Guimarães, fez sua avaliação para o confronto durante a visita ao novo CT da seleção, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu acho que o Bauru fez uma Superliga muito interessante, não falo só da situação da classificação, mas principalmente nos Playoffs. O Osasco perdeu a primeira partida para o Minas por 3 a 0 e, aí, elas conseguiram reverter o quadro, principalmente na terceira partida, jogando na casa do Minas Tennis Club. Não foi coisa simples. Eu acho que hoje não teria um resultado; existe um equilíbrio bastante grande entre esses dois times. Que vença o melhor! — afirmou o técnico.

Na temporada, as equipes se enfrentaram três vezes, com o Osasco saindo vitorioso em todas as ocasiões. No entanto, a equipe bauruense tem demonstrado grande eficiência na parte defensiva nos últimos jogos, o que pode ser um desafio para o Osasco, considerando que a defesa foi um dos principais pontos fracos do time na fase regular.

continua após a publicidade

A central Luzia é a terceira maior bloqueadora da temporada, o que pode ser um obstáculo adicional para as atacantes do Osasco, Tiffany Barreto e Natália, que estão entre as principais pontuadoras da Superliga 2025 e precisarão apresentar muita habilidade para superar o bloqueio de Bauru.

Zé Roberto Guimarães no comando da Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Próximos compromissos da Seleção Brasileira de vôlei

A Seleção Brasileira de vôlei estreia na Liga das Nações contra a República Tcheca no dia 4 de junho. Ainda na mesma semana, a equipe enfrenta os Estados Unidos, a Alemanha e a Itália. O técnico Zé Roberto Guimarães já iniciou a seleção de atletas, mas aguardará o fim da Superliga para divulgar a lista completa da delegação.

continua após a publicidade

— São campeonatos extremamente importantes para a gente. Não conquistamos nenhum dos dois e temos de ir atrás dos resultados. É a segunda equipe do ranking mundial e isso também tem uma sua relevância, mas a gente tem de continuar evoluindo, continuar melhorando — comentou.