Rayssa Leal é poupada de treino antes do Mundial de Skate em São Paulo
Brasileira sofreu uma queda durante atividade na pista na última terça-feira (3)
Rayssa Leal não foi para a pista durante a sessão de treinos do Mundial de Skate, nesta quarta-feira (4), após sofrer uma queda e torção no joelho durante atividade na véspera. A estreia da brasileira no evento, que acontece no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, está prevista para esta sexta-feira (6).
Na primeira sessão de treinos do Mundial, na última terça-feira (3), Rayssa sofreu uma queda na pista e recebeu atendimento médico, voltando prontamente para a atividade. Apesar de não se tratar de uma lesão grave, a decisão foi de poupar a atleta para evitar agravamento do problema.
A ausência de Rayssa, principal estrela brasileira deste Mundial, gerou frustração nas arquibancadas, já que os torcedores estavam ansiosos para vê-la em ação antes da estreia. Qualificada direto para as quartas de final como uma das atletas do top-8 do ranking, Rayssa Leal compete apenas a partir desta sexta-feira (6). Antes disso, porém, há mais uma janela de treinamentos prevista para esta quinta (5).
Brasil coloca mais duas skatistas nas quartas do street
Nas eliminatórias do street feminino, o Brasil teve cinco representantes nas eliminatórias, mas apenas duas avançaram. Gabi Mazetto terminou o dia em oitavo lugar, com 32.53 pontos, enquanto Maria Lúcia foi a 31ª colocada, com 21.30 pontos.
Pâmela Rosa, que retornou às competições neste Mundial, após se recuperar de uma lesão no ombro, não conseguiu executar manobras limpas e caiu nas duas voltas. Ela terminou as eliminatórias em 56º lugar, com apenas 9.44 pontos. Duda Ribeiro e Isabelly Ávila também não avançaram.
As eliminatórias foram disputadas em baterias, em que cada atleta tinha o direito de executar duas voltas para garantir um lugar entre as 32 vagas disponíveis. As atletas top-8 do ranking mundial, incluindo Rayssa Leal, entram direto nas quartas de final.
