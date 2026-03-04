Rayssa Leal não foi para a pista durante a sessão de treinos do Mundial de Skate, nesta quarta-feira (4), após sofrer uma queda e torção no joelho durante atividade na véspera. A estreia da brasileira no evento, que acontece no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, está prevista para esta sexta-feira (6).

continua após a publicidade

➡️Mundial de Skate esquenta briga por vagas do Brasil no park para Los Angeles 2028

➡️Com formato inédito, Mundial de Skate em São Paulo é chave para corrida olímpica

Na primeira sessão de treinos do Mundial, na última terça-feira (3), Rayssa sofreu uma queda na pista e recebeu atendimento médico, voltando prontamente para a atividade. Apesar de não se tratar de uma lesão grave, a decisão foi de poupar a atleta para evitar agravamento do problema.

A ausência de Rayssa, principal estrela brasileira deste Mundial, gerou frustração nas arquibancadas, já que os torcedores estavam ansiosos para vê-la em ação antes da estreia. Qualificada direto para as quartas de final como uma das atletas do top-8 do ranking, Rayssa Leal compete apenas a partir desta sexta-feira (6). Antes disso, porém, há mais uma janela de treinamentos prevista para esta quinta (5).

continua após a publicidade

🤑🛹 Aposte em quem vai ganhar o Mundial de Skate!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Programação do Mundial contou com janela de treinos para os pré-classificados para as quartas (Foto: Beatriz pinheiro/ Lance!)

Brasil coloca mais duas skatistas nas quartas do street

Nas eliminatórias do street feminino, o Brasil teve cinco representantes nas eliminatórias, mas apenas duas avançaram. Gabi Mazetto terminou o dia em oitavo lugar, com 32.53 pontos, enquanto Maria Lúcia foi a 31ª colocada, com 21.30 pontos.

continua após a publicidade

Pâmela Rosa, que retornou às competições neste Mundial, após se recuperar de uma lesão no ombro, não conseguiu executar manobras limpas e caiu nas duas voltas. Ela terminou as eliminatórias em 56º lugar, com apenas 9.44 pontos. Duda Ribeiro e Isabelly Ávila também não avançaram.

As eliminatórias foram disputadas em baterias, em que cada atleta tinha o direito de executar duas voltas para garantir um lugar entre as 32 vagas disponíveis. As atletas top-8 do ranking mundial, incluindo Rayssa Leal, entram direto nas quartas de final.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico