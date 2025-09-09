Yago Dora explica relação com Ronaldo e ‘perfil’ de camisa 9 na WSL

Dono do título da World Surfe League (WSL) 2025, o brasileiro Yago Dora roubou a cena não apenas por entrar no hall dos campeões mundiais, mas também pela homenagem que fez a um de seus maiores ídolos no esporte, Ronaldo. Após a conquista, ele replicou o icônico penteado 'cascão', exibido pelo Fenômeno durante a conquista do penta, em 2002.

Durante entrevista coletiva na capital paulista, nesta terça-feira (9), Yago contou que a inspiração não veio apenas na comemoração do título, mas também no estilo mostrado nas ondas.

— Pra mim, no começo do surf, eu fui muito mais voltado pro lado do freesurf, né, de surfar pra produzir pra vídeos, pra registros, esse tipo de coisa, e pelo amor mesmo, né, do surf. E quando eu entrei na competição, eu tive um pouco mais de dificuldade, assim, a me adaptar ao formato da competição, e realmente demorei a ter resultados expressivos, né? — disse Dora, que completou:

— Eu admirei muito esses caras como Ronaldo, como Kelly (Slater), eu via eles como atletas muito decisivos, assim, momentos importantes de ir pra cima mesmo, fazer as coisas acontecerem, e conseguirem as vitórias, conseguirem os gols que o Ronaldo fazia, e nessa mentalidade de atacar de ir pra cima num momento importante.

Mudança de mindset

Aos 29 anos, Yago Dora se juntou, em um momento de mais maturidade na carreira, aos nomes de Adriano de Souza, o mineirinho, Filipe Toledo, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, como campeão mundial. A temporada de 2025, melhor de sua vida até então, veio atrelada a um trabalho que começou ainda em 2024 e uma mudança importante de mentalidade.

— Eu queria muito isso pra minha carreira, eu sentia que eu tinha atuações muito boas, mas muitas vezes falhava nesse tipo de momento, sabe, de realmente definir as coisas. Então, há dois anos atrás, eu mudei o meu número para o 9, já pensando nessa homenagem ao Ronaldo e também nessa mentalidade de eu ser o Camisa 9 mesmo, de eu ser o cara que define o jogo, que faz gol, que ganha título. E foi isso, era essa mudança que eu queria, essa mudança de mindset, desse approach nas baterias e foi isso que eu tenho buscado nos últimos anos e feliz que esse ano tudo se encaixou e eu consegui ter essa mentalidade desde o início até o final da temporada — finalizou.

