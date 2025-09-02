Para Yago Dora, a vitória no Circuito Mundial da WSL (Liga Mundial de Surfe) representou muito mais do que a conquista do título de melhor surfista do mundo. Além da glória, o brasileiro embolsou uma quantia milionária após o emocionante triunfo em Fiji sobre o americano Griffin Colapinto nessa segunda-feira (1º).

Com a oitava conquista para a Brazilian Storm nos últimos 11 anos, o paranaense radicado em Florianópolis levou para casa o prêmio de 200 mil dólares (cerca de R$ 1,1 milhão). No total, Dora acumulou impressionantes US$ 346,6 mil (pouco menos de R$ 2 milhões) em premiações nesta temporada.

Yago Dora, o campeão de Fiji, é carregado com o troféu (Foto: Ed Sloane/WSL)

Premiação dos demais

Além do campeão, os surfistas que completaram o pódio foram premiados:

Griffin Colapinto, vice-campeão: US$ 100 mil (cerca de R$ 543 mil) Jordy Smith, terceiro colocado: US$ 75 mil (R$ 407 mil) Ítalo Ferreira, quarto colocado: US$ 60 mil (R$ 326 mil) Jack Robinson, quinto colocado: US$ 40.550 (R$ 220 mil)

Vitória de Yago Dora

Dora destacou-se por sua plasticidade nas manobras, aplicando belas rasgadas de frontside. Mesmo enfrentando um adversário que havia superado o bicampeão mundial Ítalo Ferreira, Yago demonstou foco, forçando Griffin a buscar uma nota superior a 9 pontos para a virada. O placar final foi de 15,66 a 12,33 a favor do surfista brasileiro.

Com duas vitórias na temporada regular (Peniche-POR e Trestles-EUA), o brasileiro teve uma virada de chave na carreira desde que tomou, no ano passado, uma decisão difícil: o atleta resolveu não ser mais treinado pelo pai, Leandro Dora, seu fiel escudeiro no surfe e na vida. Ele já vinha fortalecendo parceria com o técnico Leandro da Silva em algumas etapas e, nesta temporada, a troca virou oficial.

O próximo ano trará um calendário de surfe com grandes transformações e sem a etapa do Finals, garantindo aos atletas de elite aproximadamente sete meses de recesso. A temporada de 2026 terá início em abril, com a primeira etapa em Bells Beach, na Austrália, e se encerrará em dezembro, na emblemática Pipeline, no Havaí.