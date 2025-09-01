Pela primeira vez na carreira, o Yago Dora se sagrou campeão mundial da WSL (Liga Mundial de Surfe), nesta segunda-feira (1). Além do surfe, o paranaense radicado em Florianópolis é um apaixondo por futebol e carrega homenagem a um ídolo do futebol brasileiro na lycra: Ronaldo Fenômeno.

Na infância, Yago sonhava em ser jogador de futebol e chegou a competir no esporte até os 11 anos de idade. Mas após se mudar para Florianópolis, Dora se aproximou do surfe, que se tornou sua grande paixão, principalmente com o incentivo do pai, que também foi surfista profissional.

Porém, mesmo em outro esporte, Yago Dora não abandonou o futebol e decidiu levar o parte da paixão para o surfe. Na lycra, o novo campeão mundial usa o número nove, o mesmo de um ídolo: Ronaldo Fenômeno. Porém, Dora demorou para usar o número, já que Michel Bourez já utilizava, mas após a saída do francês, o brasileiro teve o caminho livre para usar a numeração do "R9".

Yago Dora campeão mundial da WSL

O título de Yago Dora veio com a vitória, em Fiji, sobre o americano Griffin Colapinto, que, na segunda bateria do Finals, derrotara Italo Ferreira. É a oitava vez em 11 temporadas que a Brazilian Storm domina o circuito.

Na bateria decisiva, Dora sobrou: 15,66 pontos, contra 12,33 do surfista americano.

No vídeo abaixo, a emoção do novo campeão mundial de surfe:

Bateria 4: Yago Dora (BRA) x Griffin Colapinto

Surfista NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 NOTA 6 NOTA 7 NOTA 8 NOTA 9 TOTAL Yago Dora 7,33 3,50 10,83 8,33 3,03 15,66 Griffin Colapinto 5,17 1,77 6,94 0,77 6,33 0,30 1,90 1,83 0,63 12,33

Os últimos campeões da WSL:

2015 Adriano de Souza (BRA)

2016 John John Florence (HAW)

2017 John John Florence (HAW)

2018 Gabriel Medina (BRA)

2019 Italo Ferreira (BRA)

2021 Gabriel Medina (BRA)

2022 Filipe Toledo (BRA)

2023 Filipe Toledo (BRA)

2024 John John Florence (HAW)

2025 Yago Dora (BRA)

Yago Dora é o novo campeão mundial da WSL (Foto: Reprodução)

