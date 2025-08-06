menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

WSL em Teahupoʻo: confira baterias, horários e onde assistir

Etapa é a última antes da WSL Finals

Yago Dora passou de fase em Trestles
imagem cameraYago Dora é líder do ranking da WSL (Foto: Divulgação/ WSL)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 06/08/2025
21:21
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A WSL chega em Teahupoʻo, no Taiti, na Polinésia Francesa, para a realização da 11ª etapa da temporada de 2025, a última antes das finais. A primeira janela de competições será aberta na quinta-feira (7), ao 12h (de Brasília). O local é onde foi realizado o surfe nas Olimpíadas e é marcado por diversas vitórias do Brasil, com duas de Gabriel Medina e as outras de Italo Ferreira e Miguel Pupo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ WSL muda regra no Finals que pode favorecer brasileiro; entenda

Brasil em Teahupoʻo

O Brasil contará com seis surfistas para a etapa no Taiti. Entre os homens, Yago Dora, líder do ranking, é o único classificado às finais. Já Italo Ferreira ainda precisa acumular mais pontos para se assegurar na decisão, que será realizado em Fiji, entre agosto e setembro. Ainda em busca da vaga, Filipe Toledo precisa fazer 3 mil pontos a mais que Ethan Ewing para ficar entre os cinco primeiros.

Italo Ferreira
Italo Ferreira em ação na WSL (Foto: Laurent Masurel/World Surf League)

Os outros surfistas brasileiros presentes na etapa serão Miguel Pupo, que precisa vencer a etapa para sonhar com a classificação e João Chianca, que já está eliminado. Entre as mulheres, Luana Silva ainda tenta a vaga na decisão, mas precisa de, pelo menos, ser vice-campeã da etapa para tentar se classificar para Fiji.

continua após a publicidade

Saiba de todos os detalhes da etapa:

WSLLexus Pipe Pro

Data

7 de agosto de 2025 - 16 de agosto 2025

Horário

12h (de Brasília)

Local

Praia de Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa

Onde assistir

Youtube da WSL, Site da WSL e SporTV 3

Baterias: Etapa da WSL de Teahupo'o

  1. Italo Ferreira (BRA) x Miguel Pupo (BRA) x Seth Moniz (HAV)
  2. Kanoa Igarashi (JAP) x Jake Marshall (EUA) x Kauli Vaast (FRA)
  3. Jordy Smith (AFS) x Crosby Colapinto (EUA) x Mihimana Braye (TAI)
  4. Yago Dora (BRA) x Joel Vaughan (AUS) x Teiva Tairoa (TAI)
  5. Ethan Ewing (AUS) x Cole Houshmand (EUA) x Rio Waida (IND)
  6. Griffin Colapinto (EUA) x Connor O'Leary (JAP) x Alan Cleland (MÉX)
  7. Filipe Toledo (BRA) x Leonardo Fioravanti (ITA) x João Chianca (BRA)
  8. Jack Robinson (AUS) x Barron Mamiya (HAV) x Marco Mignot (FRA)
Yago Dora - WSL El Salvador
Yago Dora já está classificado para a WSL Finals (Foto: Divulgação/WSL)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias