WSL em Teahupoʻo: confira baterias, horários e onde assistir

A WSL chega em Teahupoʻo, no Taiti, na Polinésia Francesa, para a realização da 11ª etapa da temporada de 2025, a última antes das finais. A primeira janela de competições será aberta na quinta-feira (7), ao 12h (de Brasília). O local é onde foi realizado o surfe nas Olimpíadas e é marcado por diversas vitórias do Brasil, com duas de Gabriel Medina e as outras de Italo Ferreira e Miguel Pupo.
Brasil em Teahupoʻo
O Brasil contará com seis surfistas para a etapa no Taiti. Entre os homens, Yago Dora, líder do ranking, é o único classificado às finais. Já Italo Ferreira ainda precisa acumular mais pontos para se assegurar na decisão, que será realizado em Fiji, entre agosto e setembro. Ainda em busca da vaga, Filipe Toledo precisa fazer 3 mil pontos a mais que Ethan Ewing para ficar entre os cinco primeiros.
Os outros surfistas brasileiros presentes na etapa serão Miguel Pupo, que precisa vencer a etapa para sonhar com a classificação e João Chianca, que já está eliminado. Entre as mulheres, Luana Silva ainda tenta a vaga na decisão, mas precisa de, pelo menos, ser vice-campeã da etapa para tentar se classificar para Fiji.
Saiba de todos os detalhes da etapa:
|WSL
|Lexus Pipe Pro
Data
7 de agosto de 2025 - 16 de agosto 2025
Horário
12h (de Brasília)
Local
Praia de Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa
Onde assistir
Youtube da WSL, Site da WSL e SporTV 3
Baterias: Etapa da WSL de Teahupo'o
- Italo Ferreira (BRA) x Miguel Pupo (BRA) x Seth Moniz (HAV)
- Kanoa Igarashi (JAP) x Jake Marshall (EUA) x Kauli Vaast (FRA)
- Jordy Smith (AFS) x Crosby Colapinto (EUA) x Mihimana Braye (TAI)
- Yago Dora (BRA) x Joel Vaughan (AUS) x Teiva Tairoa (TAI)
- Ethan Ewing (AUS) x Cole Houshmand (EUA) x Rio Waida (IND)
- Griffin Colapinto (EUA) x Connor O'Leary (JAP) x Alan Cleland (MÉX)
- Filipe Toledo (BRA) x Leonardo Fioravanti (ITA) x João Chianca (BRA)
- Jack Robinson (AUS) x Barron Mamiya (HAV) x Marco Mignot (FRA)
