WSL: Slater e Italo avançam à chave principal; Samuel Pupo vai para repescagem

Após dois dias sem ondas, os brasileiros caíram na água nesta quarta-feira (29), pela primeira etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Pipeline, no Havaí. Na quinta bateria do masculino, Kelly Slater (EUA) e Italo Ferreira avançaram para a chave principal, enquanto Samuel Pupo foi para a repescagem.

Como foi a bateria Italo Ferreira (BRA) x Samuel Pupo (BRA) x Kelly Slater (EUA) em Pipeline?

Nos primeiros minutos de bateria, Italo Ferreira pegou duas ondas, onde somou três pontos na primeira e dois na segunda. Porém, a liderança era de Kelly Slater, com 5.16 (4.33 + 0.83). Sem muitas ondas boas na bateria, Samuel Pupo não teve nenhuma tentativa em 12 minutos da bateria, mas faltando nove para o fim, o brasileiro conseguiu anotar 3.60.

Kelly Slater é uma das lendas do surfe (Foto: Kenny Morris/World Surf League)

Na metade da bateria, Italo Ferreira apostou nos aéreos, o brasileiro conseguiu um bom voo, que recebeu nota 5.00, assim, estava na liderança com 8.00 (5.00 + 3.00), na frente de Slater com 5.16 (4.33 + 0.83) e Pupo com 3.90 (3.60 + 0.30). Na reta final, o americano conseguiu marcar 5.57 para assumir a ponta da bateria, com 9.90 no total. Com nenhuma onda boa até o fim, Slater e Ferreira avançaram para a chave principal e Samuel foi para a repescagem.

