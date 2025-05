A WSL anunciou nesta semana a renovação de sua histórica parceria com o Banco do Brasil até o final de 2027. A instituição financeira seguirá investindo na modalidade para fortalecer seu papel no esporte mais vitorioso da última década no país e apoiar a sucessão da Brazilian Storm. Além disso, a partir de agora, a etapa brasileira do Challenger Series (CS) passará a se chamar Banco do Brasil Saquarema Pro, apresentado por Corona Cero.

A renovação também garante a continuidade do patrocínio para o Vivo Rio Pro, etapa do Championship Tour (CT), onde estão as principais estrelas do surfe, e do Circuito Banco do Brasil de Surfe, outro pilar essencial dessa parceria, que gera oportunidade para atletas locais. Ao final do vínculo contratual, em 2027, terão sido realizadas 28 edições desde o início da competição, em 2022.

Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina, falou sobre a importância do Circuito Banco do Brasil de Surfe.

- É o maior campeonato de surfe da atualidade no Brasil e na América Latina, dando oportunidade para os surfistas competirem em diversas localidades da costa brasileira também gerando entretenimento para o público e trazendo um legado importante para os locais onde passa com ações ambientais e sociais importantes. É uma competição que apoia o esporte, mas que traz consigo uma série de benefícios e valores que vão muito além - declarou Ivan.

Maurício Toledo, gerente executivo de Promoção e Patrocínio do Banco do Brasil, reforçou.

- O Banco do Brasil tem orgulho de ser fã e apoiador do esporte brasileiro há mais de 30 anos e o Circuito Banco do Brasil de Surfe reforça o compromisso com essa história. O surfe é uma modalidade que conversa com nossa estratégia de Marca e ao fomentarmos essa competição impulsionamos o surgimento de novos talentos e fortalecemos a conexão com um público engajado com esporte e cultura, mas que também se preocupa com sustentabilidade, como com a preservação dos oceanos e das praias - disse.

Mateus Herdy comemorando a etapa de São Sebastian (Foto: Reprodução/Aleko Stergiou)

O que é a WSL Challenger Series?

O Challenger Series é a divisão de acesso ao Circuito Mundial de surfe organizado pela WSL. Ela fica hierarquicamente localizada entre o Championship Tour (equivalente à primeira divisão) e o Qualifying Series (terceira divisão), que é base dessa estrutura e onde competem jovens surfistas.

