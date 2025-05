Filipe Toledo fatura alto por título em etapa da WSL; veja valor

O surfista Filipe Toledo está de volta. Em uma final eletrizante contra Julian Wilson, o brasileiro venceu a etapa da WSL disputada em Burleigh Heads, na Austrália, no último fim de semana. O título foi conquistado com direito a nota 10 na semifinal, coroando o retorno de Filipinho às competições após um período de afastamento por questões de saúde mental.

Além da vitória esportiva, o triunfo também representou um belo reforço financeiro: Filipinho embolsou US$ 80 mil (cerca de R$ 450 mil) pela conquista. Com o resultado, o bicampeão mundial subiu para a sexta posição no ranking e está garantido no restante da temporada, superando o corte estabelecido pela WSL.

💰 Premiação dos brasileiros na etapa de Burleigh Heads

Veja quanto cada brasileiro faturou em premiação na competição australiana:

🥇 Filipe Toledo (campeão) – US$ 80 mil (R$ 450 mil) 🥉 Alejo Muniz (semifinal) – US$ 25 mil (R$ 140 mil) 🏅 Yago Dora (quartas) – US$ 16 mil (R$ 90 mil) 🏅 Miguel Pupo (quartas) – US$ 16 mil (R$ 90 mil) 🔁 João Chianca (oitavas) – US$ 13,5 mil (R$ 76 mil) 🔁 Deivid Silva (oitavas) – US$ 13,5 mil (R$ 76 mil) 🎯 Italo Ferreira (16 avos) – US$ 11,6 mil (R$ 65 mil) 🎯 Edgard Groggia (16 avos) – US$ 11,6 mil (R$ 65 mil) 🎯 Ian Gouveia (16 avos) – US$ 11,6 mil (R$ 65 mil) 🎯 Samuel Pupo (16 avos) – US$ 11,6 mil (R$ 65 mil)

🏄‍♂️ Dominância brasileira

Filipe Toledo é o surfista com mais títulos de etapa nos últimos 10 anos. São 17 conquistas no período — três a mais que Gabriel Medina — um feito que reforça sua hegemonia no circuito. A vitória deste fim de semana tem sabor especial: repetiu o feito de 2014, quando também venceu Wilson na Gold Coast.

O surfista agora volta suas atenções para o restante da temporada com moral em alta, confiança recuperada e bolso mais cheio.

