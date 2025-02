No último dia de competições, Italo Ferreira venceu Miguel Pupo, por 15,17 a 15,10, nas quartas de final da etapa de Pipeline, a primeira da Liga Mundial de Surfe (WSL). A bateria foi emocionante, com o campeão olímpico de 2020 conseguindo a nota da vitória na última onda. O brasileiro irá encarar o havaiano Barron Mamiya, que eliminou o americano Jake Marshall na semifinal, por 14,50 a 14,00.

Como foi a bateria Miguel Pupo (BRA) x Italo Ferreira (BRA)

Logo no início, Italo não perdeu tempo e já foi para duas ondas, incluindo um aéreo, mas sem conseguir completar. Minutos depois, Miguel fez uma tentativa, mas sem conseguir nenhuma manobra. Na metade da bateria, Pupo teve uma boa onda, mas que só conseguiu 4,17, mas foi respondido por Ferreira, que teve um pequeno tubo e uma rasgada, que lhe rendeu nota 6,00, deixando o placar 9,00 a 5,54.

Na reta final, Italo e Miguel deixaram a bateria agitada. O potiguar conseguiu 6,67 após ondas com rasgadas, mas Pupo respondeu com um dois tubos, que recebeu nota 7,17 e 6,00, assumindo a ponta do duelo, 13,17 a 12,67. Faltando dois minutos para o fim, Ferreira precisava de 6,51 para vencer, e ambos conseguiram excelentes tubos.

Italo Ferreira em ação em Pipeline (Foto: Brian Bielmann / AFP)

Na opinião dos juízes, Italo Ferreira conseguiu nota 8,50 e Miguel Pupo com 7,93, que deu a vitória para Italo por 0,07 pontos, 15,17 a 15,10.

Resultado da bateria:

Surfistas Nacionalidade Nota Italo Ferreira Brasil 15,17 Miguel Pupo Brasil 15,10

Nas eliminatórias, Ian Gouveia é o outro brasileiro na disputa. O pernambucano encara a lenda do surfe Kelly Slater, que faz uma participação pontual na etapa de Pipeline. Na chave feminina, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva já foram eliminadas.