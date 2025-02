WSL: com confronto brasileiro nas quartas, veja como foi o dia em Pipeline

Após não ter competição na quinta-feira (6), os brasileiros caíram na água nesta sexta-feira, para disputar o mata-mata da primeira etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Pipeline, no Havaí. Na fase de eliminação, dos oito brasileiros na competição, três conseguiram chegar as quartas de final, com direito a duelo brasileiro nas quartas.

Como foi o dia dos brasileiros na etapa da WSL em Pipeline?

Italo Ferreira e Miguel Pupo

Campeão da WSL em 2019, Italo Ferreira começou o ano com tudo. O brasileiro superou o compatriota Edgard Groggia na pré-oitavas, por 13,00 a 5,93. Na fase seguinte, o campeão olímpico em Tóquio-2020, teve disputa apertada com o havaiano Seth Moniz, mas avançou por 14,40 a 11,83. Nas quartas, Italo encara Miguel Pupo, que também dia de destaque em Pipeline.

Pupo teve dia marcado por interferências, mas dos adversários. Contra Ramzi Boukhiam, o marroquino errou e atrapalhou uma onda do brasileiro, que tinha prioridade. Por conta disso, Boukhiam só teria uma nota validada. No final, Miguel avançou após vencer a bateria por 5,83 a 3,33. Na fase seguinte, Pupo encarou João Chianca, o Chumbinho, onde também teve interferência. Por conta da penalidade, Miguel não teve dificuldades para eliminar o compatriota por 10,00 a 6,33.

Miguel Pupo em ação (Foto: AFP)

Italo Ferreira e Miguel Pupo se encaram nas quartas de final da WSL Pipeline, no final day, sábado (8). A primeira chamada será às 14h30 com início previsto para às 15h (de Brasília).

Ian Gouveia

No outro lado da chave, Ian Gouveia teve baterias apertadas. Na primeira, o brasileiro passou pelo australiano Ryan Callinan por 3,83 pontos, 14,66 a 10,83. Nas oitavas, Ian só conseguiu a onda perfeita na sétima tentativa, onde tirou nota 9,00 e venceu o confronto contra o mexicano Alan Cleland por 16,50 a 12,83.

continua após a publicidade

Na quartas de final, Ian Gouveia encara a lenda do surfe, o americano Kelly Slater, que faz participação especial na etapa.

Outros brasileiros

Nos demais confrontos, outros três brasileiros ficaram pelo caminho. Em duelo nacional, Filipe Toledo passou por Deivid Silva, por 12,00 a 1,43. Porém, foi eliminado para o havaiano Jake Marshall nas oitavas, por 13,20 a 10,84. Na outra chave, Alejo Muniz caiu na pré-oitavas para o australiano 13,24 a 5,50.