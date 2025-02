Vencedores do Australian Open: os reis e rainhas do torneio

O Australian Open, realizado anualmente em Melbourne, é um dos quatro torneios do Grand Slam e marca o início da temporada do tênis mundial. Desde sua primeira edição em 1905, a competição tem sido palco de grandes momentos e desempenhos históricos. A disputa no piso duro de Melbourne Park revelou lendas do tênis, tanto na Era Amadora quanto na Era Aberta, e consagrou atletas que dominaram o torneio por anos. O Lance! te mostra os maiores vencedores do Australian Open.

No masculino, Novak Djokovic é o maior campeão do torneio, acumulando dez títulos e consolidando seu domínio absoluto na Era Aberta. No feminino, Margaret Court segue como a maior vencedora, com onze troféus conquistados ao longo de sua carreira, sendo sete na Era Amadora e quatro na Era Aberta.

Os maiores vencedores do Australian Open no masculino

A lista mostra os vencedores de, pelo menos, duas edições do Australian Open.

Maior vencedor do Australian Open (Era Aberta e Amadora)

Novak Djokovic (SER) - 10 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

Jogadores com 6 títulos

Roger Federer (SUI) - 6 títulos (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

Roy Emerson (AUS) - 6 títulos (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967)

Jogadores com quatro títulos

Andre Agassi (EUA) - 4 títulos (1995, 2000, 2001, 2003)

Jack Crawford (AUS) - 4 títulos (1931, 1932, 1933, 1935)

Ken Rosewall (AUS) - 4 títulos (1953, 1955, 1971, 1972)

Três títulos do Australian Open

James Anderson (AUS) - 3 títulos (1922, 1924, 1925)

Rod Laver (AUS) - 3 títulos (1960, 1962, 1969)

Adrian Quist (AUS) - 3 títulos (1936, 1940, 1948)

Mats Wilander (SUE) - 3 títulos (1983, 1984, 1988)

Dois títulos de Australian Open

Rafael Nadal (ESP) - 2 títulos (2009, 2022)

Boris Becker (ALE) - 2 títulos (1991, 1996)

John Bromwich (AUS) - 2 títulos (1939, 1946)

Jannik Sinner (ITA)- 2 títulos (2024, 2025)

Ashley Cooper (AUS) - 2 títulos (1957, 1958)

Jim Courier (EUA) - 2 títulos (1957, 1958)

Stefan Edberg (SUE) - 2 títulos (1985, 1987)

Rodney Heath (AUS) - 2 títulos (1905, 1910)

Johan Kriek (AFS) - 2 títulos (1981, 1982)

Ivan Lendl (CHE) - 2 títulos (1989, 1990)

John Newcombe (AUS) - 2 títulos (1973, 1975)

Pete Sampras (EUA) - 2 títulos (1994, 1997)

Frank Sedgman (AUS) - 2 títulos (1949, 1950)

Guillermo Vilas (ARG) - 2 títulos (1978, 1979)

Anthony Wilding (NZL) - 2 títulos (1906, 1909)

Pat O'Hara Wood (AUS) - 2 títulos (1920, 1923)

As maiores campeãs do Australian Open no feminino

A lista mostra as vencedoras de, pelo menos, duas edições do Australian Open.

Maior vencedora do Australian Open (Era Aberta e Amadora)

Margaret Smith Court (AUS) – 11 títulos (1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973)

Jogadora com 7 títulos

Serena Williams (EUA) – 7 títulos (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017)

Jogadora com 6 títulos

Nancye Wynne Bolton (AUS) – 6 títulos (1937, 1940, 1946, 1947, 1948, 1951)

Jogadora com 5 títulos

Daphne Akhurst Cozens (AUS) – 5 títulos (1925, 1926, 1928, 1929, 1930)

Jogadoras com 4 títulos do Australian Open

Evonne Goolagong (AUS) – 4 títulos (1974, 1975, 1976, 1977) Steffi Graf (ALE) – 4 títulos (1988, 1989, 1990, 1994) Monica Seles (IUG/FRY/EUA) – 4 títulos (1991, 1992, 1993, 1996)

Jogadoras com 3 títulos

Joan Hartigan Bathurst (AUS) – 3 títulos (1933, 1934, 1936)

Martina Hingis (SUI) – 3 títulos (1997, 1998, 1999)

Martina Navratilova (EUA) – 3 títulos (1981, 1983, 1985)

Jogadoras com 2 títulos do Australian Open

Victoria Azarenka (BLR) – 2 títulos (2012, 2013) Coral Buttsworth (AUS) – 2 títulos (1931, 1932) Jennifer Capriati (EUA) – 2 títulos (2001, 2002) Chris Evert (EUA) – 2 títulos (1982, 1984) Thelma Coyne Long (AUS) – 2 títulos (1952, 1954) Hana Mandlíková (TCH) – 2 títulos (1980, 1987) Margaret Molesworth (AUS) – 2 títulos (1922, 1923) Naomi Osaka (JPN) – 2 títulos (2019, 2021) Mary Carter Reitano (AUS) – 2 títulos (1956, 1959) Aryna Sabalenka (BLR) – 2 títulos (2023, 2024)

O legado do Slam Australiano

O Australian Open já foi palco de partidas históricas e desempenhos inesquecíveis. O torneio consolidou a reputação de Novak Djokovic como o maior campeão da Era Aberta e manteve Margaret Court como a maior vencedora geral. Roger Federer e Serena Williams também deixaram sua marca como lendas do torneio, enquanto novos nomes como Jannik Sinner e Aryna Sabalenka começam a construir seu legado em Melbourne.

A cada ano, o torneio continua sendo um dos mais aguardados da temporada, proporcionando confrontos emocionantes e adicionando novos capítulos à rica história do tênis mundial.