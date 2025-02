Vencedores de Roland Garros: os reis do saibro

Desde sua primeira edição em 1891, Roland Garros consolidou-se como o principal torneio disputado no saibro e um dos quatro Grand Slams do circuito. Com suas condições únicas, o torneio é conhecido por exigir resistência física e técnica apurada, sendo um verdadeiro teste de habilidade para os maiores jogadores da história do tênis. O Lance! te mostra os maiores vencedores de Roland Garros.

No masculino, Rafael Nadal é o indiscutível rei de Roland Garros, com um recorde impressionante de 14 títulos, dominando o torneio por quase duas décadas. Entre as mulheres, Chris Evert se destaca como a maior campeã da Era Aberta, com sete conquistas.

Os maiores vencedores de Roland Garros no masculino

A lista mostra os vencedores de, pelo menos, duas edições de Roland Garros.

Maior vencedor de Roland Garros (Era Aberta e Amadora)

Rafael Nadal (ESP) – 14 títulos (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)

Jogador com 8 títulos

Max Decugis (FRA) – 8 títulos (1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1912, 1913, 1914)

Jogador com 6 títulos de Roland Garros

Björn Borg (SUE) – 6 títulos (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

Jogador com 5 títulos

Henri Cochet (FRA) – 5 títulos (1922, 1926, 1928, 1930, 1932)

Jogadores com 4 títulos de Roland Garros

André Vacherot (FRA) – 4 títulos (1894, 1895, 1896, 1901)

Paul Aymé (FRA) – 4 títulos (1897, 1898, 1899, 1900)

Jogadores com 3 títulos

Maurice Germot (FRA) – 3 títulos (1905, 1906, 1910)

René Lacoste (FRA) – 3 títulos (1925, 1927, 1929)

Mats Wilander (SUE) – 3 títulos (1982, 1985, 1988)

Ivan Lendl (TCH) – 3 títulos (1984, 1986, 1987)

Gustavo Kuerten (BRA) – 3 títulos (1997, 2000, 2001)

Novak Djokovic (SER) – 3 títulos (2016, 2021, 2023)

Jogadores com 2 títulos de Roland Garros

André Gobert (FRA) – 2 títulos (1911, 1920) Jean Borotra (FRA) – 2 títulos (1924, 1931) Gottfried von Cramm (ALE) – 2 títulos (1934, 1936) Frank Parker (EUA) – 2 títulos (1948, 1949) Jaroslav Drobný (EGI) – 2 títulos (1951, 1952) Ken Rosewall (AUS) – 2 títulos (1953, 1968) Tony Trabert (EUA) – 2 títulos (1954, 1955) Nicola Pietrangeli (ITA) – 2 títulos (1959, 1960) Manuel Santana (ESP) – 2 títulos (1961, 1964) Rod Laver (AUS) – 2 títulos (1962, 1969) Roy Emerson (AUS) – 2 títulos (1963, 1967) Jan Kodeš (TCH) – 2 títulos (1970, 1971) Jim Courier (EUA) – 2 títulos (1991, 1992) Sergi Bruguera (ESP) – 2 títulos (1993, 1994)

As maiores campeãs de Roland Garros no feminino

A lista mostra as vencedoras de, pelo menos, duas edições de Roland Garros.

Maior vencedora de Roland Garros (Era Aberta e Amadora)

Chris Evert (EUA) – 7 títulos (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)

Jogadoras com 6 títulos

Suzanne Lenglen (FRA) – 6 títulos (1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926)

Steffi Graf (ALE) – 6 títulos (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)

Jogadoras com 5 títulos

Adine Masson (FRA) – 5 títulos (1897, 1898, 1899, 1902, 1903)

Margaret Court (AUS) – 5 títulos (1962, 1964, 1969, 1970, 1973)

Jogadoras com 4 títulos de Roland Garros

Kate Gillou (FRA) – 4 títulos (1904, 1905, 1906, 1908)

Jeanne Matthey (FRA) – 4 títulos (1909, 1910, 1911, 1912)

Helen Wills (EUA) – 4 títulos (1928, 1929, 1930, 1932)

Justine Henin (BEL) – 4 títulos (2003, 2005, 2006, 2007)

Iga Świątek (POL) – 4 títulos (2020, 2022, 2023, 2024)

Jogadoras com 3 títulos

Hilde Krahwinkel Sperling (ALE) – 3 títulos (1935, 1936, 1937)

Arantxa Sánchez Vicario (ESP) – 3 títulos (1989, 1994, 1998)

Monica Seles (IUG/SCG) – 3 títulos (1990, 1991, 1992)

Serena Williams (EUA) – 3 títulos (2002, 2013, 2015)

Jogadoras com 2 títulos de Roland Garros

Marguerite Broquedis (FRA) – 2 títulos (1913, 1914) Margaret Scriven Vivian (GBR) – 2 títulos (1933, 1934) Simonne Mathieu (FRA) – 2 títulos (1938, 1939) Margaret Osborne duPont (EUA) – 2 títulos (1946, 1949) Doris Hart (EUA) – 2 títulos (1950, 1952) Maureen Connolly (EUA) – 2 títulos (1953, 1954) Ann Haydon Jones (GBR) – 2 títulos (1961, 1966) Lesley Turner Bowrey (AUS) – 2 títulos (1963, 1965) Martina Navratilova (EUA) – 2 títulos (1982, 1984) Maria Sharapova (RUS) – 2 títulos (2012, 2014)

O legado do torneio francês

O saibro de Roland Garros continua sendo um dos maiores desafios do tênis mundial. O domínio de Rafael Nadal no masculino e de Chris Evert no feminino reforça a importância da resistência física, paciência e estratégia no torneio francês.

Novos nomes surgem a cada edição, como Iga Świątek, que já acumula quatro títulos, mostrando que pode ser a nova soberana do saibro. Enquanto isso, Roland Garros segue proporcionando batalhas épicas e coroando os maiores nomes do esporte.