Skate: Luigi Cini é campeão do Park do STU National Florianópolis; veja os resultados

Luigi Cini recebeu dos juízes a nota 92,00 e se sagrou campeão da segunda etapa do STU National 2025 em Florianópolis. Gui Khury ficou com o vice (90,03 pontos) e o novato Nicolas Falcão, único skatista da casa entre os finalistas, ficou em terceiro lugar (90,00 pontos).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luigi foi um dos representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e com a vitória voltou bem no ranking da temporada nacional.

- Realmente, não lembro se já houve uma final no STU com um pódio em que todos tiveram nota acima dos 90. Independentemente disso, mostra o alto nível que a galera mostrou na final aqui em Floripa. O Gui e o Nicolas quebraram tudo, com notas que em muitos eventos seriam mais que o suficiente para dar o título a eles. Nunca sabemos ao certo quanto valerá uma volta, o que mais será valorizado nela. Mas tracei uma estratégia para que atingisse um bom nível - disse Luigi.

Luigi Cini, Gui Khury e Nicolas Falcão no STU em Florianópolis (Foto: Julio Detefon / STU)

Nicolas Falcão, único florianopolitano na competição, conquistou seu primeiro pódio como profissional. Na primeira etapa, em Criciúma, fez sua primeira final e por pouco não subiu ao pódio, terminando em quarto lugar.

continua após a publicidade

-É um momento marcante pra mim. Fiz meu primeiro pódio de STU justamente na minha casa, praticamente no meu quintal, treino diariamente aqui. Consegui fazer uma voltaça. É demais dividir tudo isso com o Luigi, skatista olímpico, que tem uma baita experiência, e com o Gui, um fenômeno cheio de recordes no Guinness. Eu estou chegando agora e feliz demais de fazer parte disso de estar integrando com essa galera. Vamos com fé em Deus por mais - vibrou Falcão.

Veja todos os resultados do STU em Florianópolis

Park masculino

1º – Luigi Cini – 92,00

2º – Gui Khury – 90,03

3º – Nicolas Falcão – 90,00

4º – Miguel Leal – 89,95

5º – Gustavo Picaski – 86,16

6º – Pedro Quintas – 50,00

*A nota será atualizada conforme o decorrer da competição