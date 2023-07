Carlos Alcaraz sagrou-se campeão do Torneio de Wimbledon no último domingo (16) ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, na final por 3 sets 2 e uma virada histórica - com parciais de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4. Com o resultado, o espanhol se torna o terceiro tenista mais jovem da história a conquistar a competição e se consolida no topo do ranking da ATP.