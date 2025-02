WSL: italiano elimina Ian Gouveia e vai à final da etapa de Pipeline

No final day, Leonardo Fioravanti superou Ian Gouveia, por 16,57 a 9,34, na semifinal da etapa de Pipeline, a primeira da Liga Mundial de Surfe (WSL) em 2025. O italiano conseguiu aproveitar dois excelentes tubos para eliminar o brasileiro e chegar na grande final no Havaí. Na decisão, Fioravanti encara o havaiano e dono da casa Barron Mamiya.

Como foi a bateria entre Ian Gouveia (BRA) x Leonardo Fioravanti (ITA)?

A primeira ação da bateria demorou, mas foi Ian que pegou a primeira onda, mas sem fazer muita coisa, apenas com uma nota 2,67. Porém, logo depois, Leonardo respondeu com um grande tudo, que rendeu pontuação de 8,17. Rapidamente, o italiano repetiu a dose com outro tubo, que recebeu 8,40 pelos jurados, o placar ficou 16,57 a 3,17.

Com 10 minutos para o fim, Ian conseguiu um tubo curto, que o rendeu uma nota 6,67, precisando de um 9,90 para conseguir assumir a ponta da bateria. Faltando dois minutos para o fim, Gouveia teve a prioridade da onda para conseguir a classificação para a final, mas não conseguiu. Vitória de Leonardo Fioravanti por 16,57 a 9,34.

Leonardo Fioravanti em ação em Pipeline (Foto: Brian Bielmann / AFP)

Resultado da bateria:

Surfistas Nacionalidade Nota Leonardo Fioravanti Itália 16,57 Ian Gouveia Brasil 9,34

Com o resultado, Leonardo Fioravanti encara o havaiano Barron Mamiya, que eliminou Italo Ferreira na semifinal, na decisão. Na chave feminina, Tyler Wright e Caitlin Simmers fazem a final. As brasileiras Tatiana Weston-Webb e Luana Silva foram eliminadas na pré-oitavas.