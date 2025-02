Lesionado, Gabriel Medina fecha com emissora para ser comentarista; entenda

Fora das primeiras etapas do Circuito Mundial de Surfe, Gabriel Medina vai comentar a competição pela Globo na etapa de Abu Dhabi. O atleta, que se recupera de uma lesão no ombro esquerdo, fará parte da cobertura da emissora na final, no dia 16 de fevereiro.

Medina vai atuar ao lado do narrador Everaldo Marques e do comentarista Breno Dines na transmissão da decisão na Globo, que acontece dentro do Esporte Espetacular. A etapa começa no dia 14, nas piscinas de ondas dos Emirados Árabes e terá transmissão do sportv.

Italo Ferreira, Filipe Toledo, João Chianca, os irmãos Samuel e Miguel Pupo, Deivid Silva, Alejo Muniz, Ian Gouveia, Yago Dora e Edgar Groggia representam o Brasil no masculino. No feminino, as brasileiras são Luana Silva e a medalhista olímpica Tati Weston-Webb.

Lesão de Gabriel Medina

Medina sofreu a lesão durante um treinamento na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, no dia 11 de janeiro. O atleta foi submetido a uma cirurgia no Hospital Albert Einstein para reparar o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo.

- A cirurgia foi bem sucedida e conseguimos reconstituir o tendão da forma adequada. Passado o período inicial de recuperação, Gabriel começará sessões intensivas de fisioterapia, deverá estar apto a voltar aos treinos entre 4 a 6 meses e às competições entre 6 a 8 meses - disse o médico ortopedista Breno Schor.

