No final day, Barron Mamiya superou Italo Ferreira, por 18,90 a 10,33, na semifinal da etapa de Pipeline, a primeira da Liga Mundial de Surfe (WSL) em 2025. Em casa, o havaiano teve bateria brilhante, onde conseguiu dois tubos e marcou o melhor somatório do dia para se classificar para a grande final. Para decisão, Mamiya encara o vencedor da outra semi, entre o brasileiro Ian Gouveia e o italiano Leonardo Fioravanti.

Como foi a bateria entre Italo Ferreira (BRA) x Barron Mamiya (HAV)

A bateria demorou para ter as primeiras ondas surfadas, mas Barron tomou a iniciativa e pegou duas ondas, incluindo um tubo, onde marcou 7,17 e ficou com 8,50 no total. Logo depois, Italo pegou uma boa onda, mas foi acompanhado pelo havaiano, que conseguiu um excelente tubo. Após a divulgação das notas, o brasileiro marcou 8.50, mas Mamiya marcou 9,33.

Na sequência, Italo foi para um aéreo, mas não conseguiu completar. Do outro lado, Barron conseguiu mais um tubo, marcando 9.57, ficando com 18.90, o maior somatório do dia. Precisando de duas notas grandes, o brasileiro teve que arriscar mais para pegar a melhor onda possível. Porém, o "Milagre de Pipeline" não veio, apesar de algumas tentativas, Italo não conseguiu completar nenhum tubo. De forma brilhante, o dono da casa avançou por 18,90 a 10,33 e avançou para a decisão.

Barron Mamiya em ação em Pipeline (Foto: Brian Bielmann / AFP)

Resultado da bateria:

Surfistas Nacionalidade Nota Barron Mamiya Havaí 18,90 Italo Ferreira Brasil 10,33

Nas eliminatórias, Ian Gouveia é o outro brasileiro na disputa. O pernambucano encara o italiano Leonardo Fioravanti na outra semifinal. Na chave feminina, Tyler Wright e Caitlin Simmers fazem a final. As brasileiras Tatiana Weston-Webb e Luana Silva já foram eliminadas na pré-oitavas.