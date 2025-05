WSL: Filipe Toledo elimina Yago Dora e vai às semifinais de Gold Coast

Filipe Toledo eliminou Yago Dora, nas quartas de final da World Surf League (WSL), nesta sexta-feira (9), na etapa de Gold Coast, na Austrália. O bi-campeão do circuito mundial somou 15.83 (8.33 + 7.50), enquanto "Estrago Dora" fez 11.90 (6.40 + 5.50). Nas semifinais, o brasileiro espera o vencedor do duelo entre Alejo Muniz e Morgan Cibilic.

Com a vitória, Filipe Toledo garantiu a oitava vitória para cima de Yago, e aumentou a freguesia no retrospecto entre os dois surfistas. Dora tem apenas um triunfo contra Filipe. Buscando uma recuperação no ranking, o bi-campeão mundial garantiu a classificação com um aéreo insano, que lhe rendeu um 8.33.

Confira rankings da WSL

RANKING MASCULINO*

No ranking masculino, o Brasil tem três atletas no top 10. Italo Ferreira é, inclusive, o líder do campeonato.

1º - Italo Ferreira (BRA) - 31.290 pontos 2º - Yago Dora (BRA) - 27.820 pontos 3º - Jordy Smith (ZAF) - 27.460 pontos 4º - Ethan Ewing (AUS) - 26.310 pontos 5º - Kanoa Igarashi (JPN) - 25.260 pontos 6º - Jack Robinson (AUS) - 23.755 pontos 7º - Barron Mamiya (HAW) - 23.395 pontos 8º - Miguel Pupo (BRA) - 21.640 pontos 9º - Filipe Toledo (BRA) - 20.780 pontos 10º - Leonardo Fioravanti (ITA) - 20.420 pontos

RANKING FEMININO*

Já entre as mulheres, a brasileira Luana Silva aparece no oitavo lugar da disputa.

1º - Gabriela Bryan (HAW) - 33.850 pontos 2º - Caitlin Simmers (USA) - 33.850 pontos 3º - Molly Picklum (AUS) - 33.410 pontos 4º - Isabella Nichols (AUS) - 30.945 pontos 5º - Tyler Wright (AUS) - 28.660 pontos 6º - Caroline Marks (USA) - 27.320 pontos 7º - Erin Brooks (CAN) - 23.405 pontos 8º - Luana Silva (BRA) - 22.985 pontos 9º - Sawyer Lindblad (USA) - 22.065 pontos 10º - Bettylou Sakura Johnson (HAW) - 22.065 pontos

*Evento acontecendo no momento; sujeito a alterações